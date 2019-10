Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a quello americano Donald Trump che Ankara "non dichiarerà mai un cessate il fuoco nel nordest della Siria".

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto a quello americano Donald Trump che Ankara "non dichiarerà mai un cessate il fuoco nel nordest della Siria".

Secondo quanto riferisce la tv turca Ntv, Erdogan ha anche affermato di "non essere preoccupato" per le sanzioni Usa per l'offensiva.

Parlando con giornalisti in aereo mentre rientrava da Baku il presidente turco ha aggiunto che l'ingresso delle truppe siriane a Manbij "non è un fatto negativo", a patto che "i militanti" della zona siano estromessi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019