Nel nord della Siria "non permetteremo mai la creazione di una zona di sicurezza che possa diventare un nuovo pantano per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a un convegno ad Ankara.

In una telefonata ieri sera Erdogan è tornato a confrontarsi con il suo omologo americano Donald Trump sull'ipotesi di una "zona di sicurezza" nelle aree che verranno abbandonate dalle truppe USA.

"Vogliamo raggiungere un consenso nel nostro dialogo con gli Stati Uniti, la Russia e le altre entità, ma ciò non significa che aspetteremo per sempre. Siamo con tutte le nostre forze alla frontiera e seguiamo da vicino gli sviluppi", ha aggiunto Erdogan, sottolineando che la "proposta di una zona di sicurezza controllata dalla Turchia mira ad allontanare le organizzazioni terroristiche dalle nostre frontiere", e "in primo luogo Daesh (l'Isis) e il Ypg/Pyd", ossia le milizie curde finora sostenute da Washington ma ritenute terroristiche da Ankara.

