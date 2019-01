Siria: Erdogan, resta impegno a sconfiggere Isis e terroristi

"La Turchia resta impegnata a sconfiggere il cosiddetto Stato Islamico e altri gruppi terroristici in Siria": lo scrive il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un intervento sul New York Times, assicurando che "non ci sarà vittoria per i terroristi".

Creare "una forza di stabilizzazione con combattenti provenienti da tutta la società siriana", inclusi i curdi siriani, che non abbiamo legami con organizzazioni terroristiche come il Pyd/Ypg, la branca siriana del Pkk. È il "primo passo" del piano di pace per la Siria proposto dal presidente turco.

Un'altra priorità è "assicurare adeguata rappresentanza politica a tutte le comunità", compresa quella curda, previa verifica sui legami terroristici.

Erdogan invita la comunità internazionale a non fare in Siria lo stesso errore fatto in Iraq con una "prematura dichiarazione di vittoria" e propone una "strategia completa per eliminare le cause profonde della radicalizzazione".

La Turchia "intende cooperare e coordinare le sue azioni con i suoi amici ed alleati", prosegue il presidente turco, ricordando che Ankara "è il solo attore che può lavorare simultaneamente con Stati Uniti e Russia".

Neuer Inhalt Horizontal Line