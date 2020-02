Turchia e Russia si impegnano a rispettare "tutti gli accordi" presi finora sulla Siria. È quanto emerso dalla telefonata odierna tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e l'omologo russo Vladimir Putin sulla crisi a Idlib, secondo la presidenza di Ankara.

Il colloquio era stato descritto stamani da Erdogan come cruciale per definire le prossime mosse di Ankara. Nella conversazione, il leader turco ha sottolineato che "il regime deve essere frenato a Idlib e che la crisi umanitaria deve essere fermata", sostenendo che l'unica soluzione passa per il "pieno rispetto del memorandum di Sochi" siglato dai due presidenti nel settembre 2018. Nella telefonata i due leader hanno anche discusso della situazione in Libia, aggiunge Ankara senza fornire ulteriori dettagli.

