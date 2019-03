Fonti confidenziali militari curdosiriane hanno confermato all'Ansa l'esistenza di negoziati in corso nella Siria sudorientale tra forze curdosiriane e Isis per la liberazione di 24 ostaggi, ancora in mano dei jihadisti.

Tra questi spicca il nome del prete italiano Paolo Dall'Oglio, scomparso nel nord della Siria nel luglio del 2013. Non è però possibile verificare sul terreno la veridicità delle informazioni riferite nelle ultime ore dalle fonti, sottolinea l'agenzia di stampa italiana Ansa.

Queste confermano quanto riferito in precedenza da altri organi di stampa e da ex prigionieri del sedicente Stato islamico (Isis), liberati venerdì scorso dall'area dei combattimenti, secondo cui tra gli ostaggi vi sarebbero Paolo Dall'Oglio, il giornalista britannico John Cantlie e una non meglio identificata infermiera neozelandese della Croce Rossa. I miliziani dell'Isis hanno offerto la loro liberazione in cambio di un salvacondotto per uscire dalla zona assediata dalle forze curde e dagli Stati Uniti. Il 7 febbraio scorso fonti di stampa britanniche avevano riferito della stessa circostanza ma i portavoce delle forze curdosiriane avevano smentito.

