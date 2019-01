L'Isis in Siria sarà sconfitto in un mese. Parola dei vertici delle forze curdo-siriane alleate della Coalizione a guida Usa. Immagine d'archivio.

L'Isis in Siria sarà sconfitto in un mese. Parola dei vertici delle forze curdo-siriane alleate della Coalizione a guida Usa.

Citati dai media panarabi, i vertici delle Forze siriane democratiche hanno annunciato stamani che la battaglia contro i miliziani dello 'Stato islamico' nel sud-est della Siria è quasi giunta alla fine. "I miliziani sono circondati, e in un mese saranno eliminati", si legge in dichiarazioni apparse in sovrimpressione sulle tv panarabe.

Neuer Inhalt Horizontal Line