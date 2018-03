Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 16.58 07 marzo 2018 - 16:58

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è "preoccupato" per le continue segnalazioni di attacchi nell'enclave sotto assedio di Ghouta est.

Lo afferma una nota del suo portavoce, in cui spiega che un convoglio delle Nazioni Unite, della Mezzaluna rossa araba siriana e del Comitato internazionale della Croce rossa, che doveva fornire assistenza umanitaria salva-vita a 27.500 persone bisognose a Douma, non ha potuto completare la consegna per le condizioni non sicure.

Non e' stato possibile consegnare quasi metà del cibo, e una parte delle forniture mediche e sanitarie è stata rimossa dalle autorità siriane. Guterres chiede a tutte le parti di "consentire immediatamente un accesso sicuro e senza impedimenti agli altri convogli per fornire gli approvvigionamenti essenziali a centinaia di migliaia di persone in stato di disperato bisogno".

Guterres "esorta tutte le parti ad attuare senza indugio la risoluzione 2401 del Consiglio di Sicurezza Onu", ed "elogia il coraggio degli operatori umanitari che lavorano instancabilmente per garantire che le persone bisognose di tutta la Siria ricevano aiuti umanitari salvavita".

Il segretario generale ricorda poi a tutte le parti i loro obblighi secondo il diritto umanitario internazionale sulla protezione dei civili e le infrastrutture civili e sulla responsabilità di garantire la necessaria protezione di tutte le organizzazioni umanitarie, il loro personale e le strutture.

