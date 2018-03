Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 19.00 21 febbraio 2018 - 19:00

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto la sospensione immediata di tutte le attività belliche a Ghuta, il sobborgo orientale di Damasco dove 400 mila persone vivono in un "inferno sulla terra".

"So che consultazioni importanti sono in corso in Consiglio di Sicurezza per una tregua di un mese in Siria, ma credo che Ghuta non possa attendere", ha detto Guterres parlando a una riunione del Consiglio sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

