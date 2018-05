Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 20.16 23 maggio 2018 - 20:16

Il presidente siriano Bashar al-Assad ha ricevuto oggi a Damasco l'inviato speciale russo per la Siria, Alexander Lavrentiev, dopo che la settimana scorsa il presidente Vladimir Putin aveva auspicato il ritiro delle truppe iraniane dal paese.

Nell'incontro di oggi, riferisce l'agenzia governativa Sana, Lavrentiev ha invitato "tutte le parti internazionali che hanno un sincero desiderio di sostenere il processo politico (...) a sostenere gli sforzi per raggiungere una conclusione che metta fine alla guerra".

Il ritiro delle forze iraniane dalla Siria è tra le condizioni poste lunedì dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo per risolvere i contenziosi con la Repubblica islamica. Ieri il portavoce del Cremlino ha auspicato che Teheran valuti le richieste di Washington. Ma oggi il viceministro degli esteri siriano, Faysal Mikdad, ha affermato il tema del ritiro degli iraniani e di Hezbollah "non è neanche in agenda perché riguarda la sovranità della Siria".

