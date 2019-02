Non ancora conclusa la guerra in Siria

L'evacuazione di miliziani e civili dal campo di tende dove gli ultimi combattenti dell'Isis si sono asserragliati nel sud-est della Siria è stata interrotta oggi a causa del rifiuto dei jihadisti di arrendersi.

Lo riferiscono fonti militari curde nei pressi della pianura di Baghuz, dove rimangono un numero imprecisato di miliziani e civili, probabilmente loro mogli e figli.

"I camion che sono arrivati stamani per l'evacuazione non hanno caricato nessuno perché i jihadisti si sono rifiutati di arrendersi", hanno detto all'agenzia di stampa ANSA fonti militari curde sul terreno, rimaste anonime perché non autorizzate a parlare con i media.

"I camion sono tornati vuoti da dove sono partiti", aggiungono le fonti. E affermano che si rimane in attesa di una svolta nelle trattative in corso con gli ultimi jihadisti rimasti nel campo allestito nella pianura di Baghuz.

