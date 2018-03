Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 febbraio 2018 - 17:36

Dall'inizio dell'offensiva turca contro l'enclave curdo-siriana di Afrin "sono stati uccisi più di cento civili". Lo ha detto all'agenzia italiana ANSA la nuova co-leader del partito filo-curdo Hdp in Turchia, Pervin Buldan.

"Abbiamo molte foto che documentano le vittime civili. Non è facile fornire cifre esatte, ma dalle nostre fonti sappiamo che ci sono più di 100 civili uccisi", ha spiegato Buldan.

"Il governo dell'Akp (del presidente Recep Tayyip Erdogan, ndr) fornisce alcuni numeri delle persone uccise, ma dice che sono tutti terroristi. Ma noi sappiamo che le vittime sono in gran parte civili", ha aggiunto Buldan, eletta per sostituire l'ex candidato alla presidenza Selahattin Demirtas, detenuto da oltre 15 mesi nel carcere di massima sicurezza di Edirne con accuse di terrorismo.

Secondo il governo turco e le forze armate di Ankara, finora ad Afrin non c'è stata "nessuna vittima civile, e neppure alcun ferito", mentre sono stati "neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o fatti prigionieri) almeno "1829 terroristi" curdi dell'Ypg e dell'Isis. Le cifre non sono verificabili in modo indipendente sul terreno.

"Tutta la comunità internazionale e gli Stati Uniti dovrebbero fare pressioni sulla Turchia perché lasci Afrin al più presto possibile e accetti la sua amministrazione", ha aggiunto Pervin Buldan.

"L'operazione di Afrin avrà delle conseguenze politiche molto importanti nell'area. Sia i Paesi europei che gli Stati Uniti hanno commesso un errore a non sostenere la sua amministrazione democratica. Una soluzione può essere trovata solo col dialogo", ha concluso Buldan.

