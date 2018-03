Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 11.05 22 febbraio 2018 - 11:05

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiesto al governo siriano di Bashar Al Assad di porre fine al "massacro" in corso in Siria, in riferimento ai bombardamenti da parte delle forze del regime sulla Ghouta orientale, feudo ribelle nei pressi di Damasco.

"Vediamo alcuni eventi terrificanti in Siria. La lotta di un regime non contro i terroristi ma contro il loro stesso popolo. Uccisioni di bambini, distruzione di ospedali. Si tratta di un massacro da condannare e al quale serve contrapporre un netto 'no'", ha detto la cancelliera parlando al Bundestag alla vigilia dell'incontro informale che si terrà domani a Bruxelles dei 28 Capi di Stato e di governo dell'Ue.

Invitando l'Unione Europea a "svolgere un ruolo più importante e a intensificare gli sforzi", la Merkel ha esteso la sua richiesta ai paesi alleati di Bashar Al Assad come Russia e Iran. "Il ministro degli Esteri (Sigmar Gabriel) ha parlato questa mattina per telefono con la Croce rossa internazionale e sta per parlare con il ministro degli Esteri russo (Sergey Lavrov)", ha detto la cancelliera.

