Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 17.20 06 marzo 2018 - 17:20

L'esercito siriano ha aperto un "passaggio umanitario" da Ghuta Est sia per gli abitanti di Douma sia per i miliziani, a cui è stato offerto di lasciare la zona con i loro familiari: lo sostiene il generale russo Vladimir Zolotukhin.

"L'ottava pausa umanitaria - ha detto il generale - è stata messa in atto oggi dalle 9 del mattino alle 2 del pomeriggio.

Questa volta il passaggio umanitario era aperto non solo per la popolazione civile di Ghuta Est ma anche per i miliziani e le loro famiglie. Ai membri dei gruppi armati illegali - prosegue Zolotukhin - era permesso portare le proprie armi.

Il generale russo ha comunque precisato che i civili non hanno lasciato l'area. "Le tensioni - ha affermato - persistono nella zona del passaggio umanitario di Ghuta Est e attorno a Damasco, ma il numero di attacchi sul punto di controllo di Muhayam al-Wafedin e nei suoi pressi oggi si è ridotto. È possibile - conclude l'alto ufficiale - che i membri di alcuni gruppi armati illegali stiano vagliando la nostra proposta di lasciare l'area".

