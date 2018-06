Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 11.25 17 giugno 2018 - 11:25

La totale opposizione di Israele a qualsiasi presenza militare iraniana in Siria è stata ribadita negli ultimi giorni dal premier Benyamin Netanyahu in due conversazioni telefoniche.

Venerdì col presidente russo Vladimir Putin e ieri col Segretario di Stato Usa Mike Pompeo.

"Ho chiarito loro - ha detto il premier nella odierna seduta del consiglio dei ministri - i nostri principi base in merito. Innanzi tutto, l'Iran deve lasciare completamente la Siria. Inoltre noi agiremo, e anzi già agiamo, contro i tentativi di gettare le basi in Siria di una presenza militare dell'Iran stesso o di suoi emissari, lungo il nostro confine o anche più in profondità. Agiremo contro queste attività - ha avvertito - ovunque in Siria".

