Siria: Netanyahu, parlerò con Bolton di come fermare Iran

"I metodi per confrontarsi con l'aggressività dell'Iran in Medio Oriente ed in particolare in Siria" saranno al centro di un colloquio, stasera a Gerusalemme, di Benyamin Netanyahu con il Consigliere Usa per la sicurezza nazionale Usa John Bolton.

Lo ha detto oggi il premier israeliano nella seduta del consiglio dei ministri rilevando che questo incontro segue da vicino la decisione del presidente Donald Trump di ordinare il ritiro delle forze americane in Siria e ricordando di aver anche esaminato venerdì la situazione nel Paese vicino in una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin.

Netanyahu ha poi osservato che nel 2018 le esportazioni israeliane hanno raggiunto al cifra record di 110 miliardi di dollari, con un aumento dell'8 per cento rispetto al 2017. Le esportazioni di merci verso la Cina, ha precisato, sono cresciute del 56 per cento. Ma secondo i media locali le relazioni Israele-Cina irritano gli Stati Uniti e Bolton - anticipano - chiederà a Netanyahu di sottoporle ad una stretta revisione.

Neuer Inhalt Horizontal Line