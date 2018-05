Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sono almeno 11 i militari o miliziani filo-governativi siriani uccisi in una serie di esplosioni avvenute oggi in depositi di munizioni e carburanti in una base militare nella Siria centrale.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), aggiungendo che le esplosioni sono state probabilmente provocate da un "incidente tecnico" e non da un attacco.

Secondo l'Ondus, che ha sede in Gran Bretagna ma dispone di una vasta rete di informatori in Siria, le esplosioni sono avvenute nell'aeroporto militare di Hama. Tra i morti vi sarebbero militari dell'esercito ma anche membri di milizie lealiste. Altre decine sarebbero rimaste feriti. Anche i media governativi siriani hanno riferito di forti esplosioni vicino alla base aerea di Hama, ma senza fornire dettagli.

La tensione è altissima dopo una serie di raid compiuti nelle ultime settimane da Israele contro basi militari in Siria che secondo il governo dello Stato ebraico erano controllati dai Guardiani della rivoluzione iraniani. Ad aprile scorso, proprio in un attacco aereo notturno attribuito a Israele era stata colpita un'altra base aerea situata vicino a Hama e indicata da più parti come una installazione militare iraniana nella Siria centrale.

