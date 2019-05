Circa 230 civili sono stati uccisi in un mese nel nord-ovest della Siria e oltre 700 sono rimasti feriti, anche molto gravemente, nel corso dell'offensiva in corso da parte del governo siriano e della Russia nella zona dove operano milizie anti-regime.

Lo riferisce oggi l'Unione delle organizzazioni di soccorso medico in Siria (Uossm), organizzazione non governativa siriana che gestisce diversi ospedali e cliniche nelle regioni colpite.

Secondo il conteggio dei medici e delle fonti sanitarie di Uossm, sono 229 i civili uccisi dal 28 aprile al 28 maggio. I feriti sono 727, molti dei quali versano in gravi condizioni e senza la possibilità di essere curati perché i raid aerei russi e governativi hanno colpito e reso inagibili almeno 20 strutture mediche, come ha documentato l'Ufficio per il coordinamento umanitario dell'Onu (Ocha).

Neuer Inhalt Horizontal Line