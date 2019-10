Le forze curdo-siriane si sono accordate con la Russia per consentire all'esercito governativo siriano di entrare in due località chiave nell'est siriano, ancora controllate dalle forze curde, per respingere l'offensiva turca in corso nell'area.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che afferma di aver ricevuto informazioni certe dell'intesa, mediata dalla Russia, tra curdi e governo siriano. In base all'accordo, le truppe di Damasco sono pronte a entrare a Manbij e a Ayn Arab (Kobane in curdo), rispettivamente a ovest e a est dell'Eufrate.

Secondo media siriani, che citano fonti politiche nella capitale siriana, le parti si erano scambiate messaggi già nei giorni scorsi tramite i media di disponibilità al dialogo e alla cooperazione per far fronte all'offensiva militare turca.

