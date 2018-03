Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 8.48 19 marzo 2018 - 08:48

E' di almeno 10 civili uccisi nelle ultime ore il bilancio di nuovi raid aerei governativi russi e siriani nella Ghuta e in altre aree vicino alla capitale Damasco.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui 8 persone sono state uccise nella Ghuta mentre due minori sono morti in raid aerei governativi su quel che rimane del campo profughi palestinese di Yarmuk, a sud di Damasco. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.

