Le forze curdo-siriane sostenute dagli Usa hanno preso il controllo stamani dell'ultima roccaforte dell'Isis, nella Siria sud-orientale. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus).

Ondus aggiunge che le forze curde sono entrate a Baghuz, cittadina sulla sponda orientale dell'Eufrate e da settimane luogo dove si sono asserragliati centinaia di miliziani assieme a un numero imprecisato di civili, molti dei quali mogli e figli dei jihadisti.

Dal canto loro le forze curdo-siriane, che guidano le Forze siriane democratiche, affermano di non poter confermare o smentire la notizia riferita dall'Osservatorio siriano. "L'annuncio della caduta di Baghuz è atteso per oggi. Ma ancora non è confermato", hanno detto all'agenzia italiana ANSA fonti curde in contatto con i combattenti al fronte.

