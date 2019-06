Bombardamento nella zona di Idlib, in una foto d'archivio.

Ci sono anche due donne e tre bambini tra le vittime di raid aerei russi e governativi nel nord-ovest della Siria, riferisce oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani che si avvale di una fitta rete di fonti sul terreno.

Le fonti affermano che il raid è stato condotto sulla città di Saraqeb a est di Idlib e che nel bombardamento è stata colpita una palazzina. Finora dalle macerie sono stati estratti i corpi di due donne e tre bambini ma le ricerche proseguono.

Il governo siriano e la Russia conducono da fine aprile una offensiva aerea e di terra contro la regione di Idlib dove operano miliziani anti-regime, tra cui esponenti della galassia qaidista. Nell'area, afferma l'Onu, vivono circa tre milioni di persone.

Sono circa 500 i civili siriani uccisi in due mesi di offensiva russa e governativa siriana nella regione di Idlib, dove vivono circa tre milioni di persone e operano decine di migliaia di miliziani anti-regime tra cui esponenti della galassia qaidista. Lo riferisce la Rete siriana per i diritti umani, organizzazione siriana e internazionale che da anni monitora e documenta le violazioni commesse dalle parti belligeranti nella guerra in corso.

Nell'area operano miliziani anti-governativi e secondo media di Damasco questi "terroristi" sono responsabili dell'uccisione di decine di civili che abitano nelle zone vicine alla linea del fronte e raggiunti da colpi di artiglieria dei miliziani.

Tra le circa 500 vittime dei raid aerei russi e governativi si registrano 118 minori e 92 donne, afferma la Rete siriana per i diritti umani. E i feriti sono 1487, molti dei quali rimarranno invalidi e con bisogno di assistenza medica per tutta la vita, secondo quanto riferito dall'organizzazione umanitaria.

