18 giugno 2018

È di almeno 40 uccisi tra soldati governativi e milizie sciite filoiraniane il bilancio di raid aerei, attribuiti alla Coalizione internazionale guidata dagli Usa, nell'est della Siria al confine con l'Iraq.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), che cita fonti locali.

In precedenza, media governativi siriani e filoiraniani avevano denunciato i raid aerei della Coalizione nel distretto frontaliero di Abukamal, parlando di un numero imprecisato di vittime. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.

