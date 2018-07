Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 17.13 05 luglio 2018 - 17:13

L'agenzia per i rifugiati dell'Onu (Unhcr) stima che sono circa 330 mila le persone che sono state sfollate a causa dei pesanti combattimenti nel sud-ovest della Siria.

In questo quadro, l'Unhcr si è detta "profondamente preoccupata per l'escalation dei combattimenti", e ha invitato le persone coinvolte "ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la vita dei civili, le infrastrutture civili e consentire la libertà di movimento come richiesto dalle leggi umanitarie internazionali".

Si stima che almeno dodici bambini, due donne e un anziano siano morti negli ultimi giorni vicino al confine tra Siria e Giordania a causa di morsi di scorpione, disidratazione e malattie.

Elizabeth Throssell, portavoce per l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), ha fatto appello per la sicurezza di coloro che sono rimasti intrappolati alla frontiera. "Chiediamo alla comunità internazionale, in particolare ai paesi della regione con la capacità finanziaria di ospitare un gran numero di rifugiati, di aiutare i civili in fuga dalla Siria - ha detto - Chiediamo al governo giordano di mantenere i suoi confini aperti e agli altri paesi nella regione di ricevere i civili in fuga".

Neuer Inhalt Horizontal Line