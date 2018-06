Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 giugno 2018 - 18:31

Sono almeno 50'000 gli sfollati in fuga da Daraa, nel sud della Siria al confine con la Giordania. Si stanno spostando più a sud, verso il confine giordano, dall'inizio dell'offensiva governativa, sette giorni fa. Lo riferisce l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Programma alimentare mondiale (PAM) dell'ONU annuncia di aver fornito aiuti di emergenza a 30'000 persone nei villaggi e nei campi.

Da Amman, il premier Omar Razzaz ha detto che "la nostra capacità di accogliere profughi è esaurita", confermando la chiusura delle frontiere con la Siria.

Intanto l'agenzia governativa di informazioni SANA riferisce che l'esercito siriano ha iniziato l'assalto finale a Daraa, uno degli epicentri della rivolta contro il presidente Bashar al Assad. La Sana parla di intensi bombardamenti per aprire la strada all'avanzata dei militari.

Anche l'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce di violenti combattimenti in corso in alcune zone della città, e nei pressi di una base aerea a sud.

