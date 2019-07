L'Alta commissaria dell'ONU per i diritti umani Michelle Bachelet ha denunciato il crescente numero di vittime civili causato in Siria da attacchi aerei governativi.

L'Alta commissaria dell'ONU per i diritti umani Michelle Bachelet ha denunciato oggi il crescente numero di vittime civili causato in Siria da una serie di attacchi aerei a Idlib e altre parti della Siria nord-occidentale.

L'ultima campagna di attacchi aerei "da parte del governo e dei suoi alleati ha continuato a colpire strutture mediche, scuole e altre infrastrutture civili come mercati e panetterie", ha detto Bachelet in un comunicato pubblicato a Ginevra.

Sembra altamente improbabile che tali obiettivi civili "vengano tutti colpiti per caso", ha aggiunto. "Gli attacchi intenzionali contro i civili sono crimini di guerra e coloro che li hanno ordinati o condotti sono penalmente responsabili delle loro azioni", ha sottolineato Bachelet.

Nei soli ultimi dieci giorni, almeno 103 civili, tra cui almeno 26 bambini, sono morti negli attacchi aerei in dieci diverse località, di cui otto a Idlib e due nelle zone rurali di Aleppo. Ma la carneficina in Siria "non è più sul radar internazionale", ha affermato Bachelet.

