Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 11.04 21 febbraio 2018 - 11:04

La situazione nella regione della Ghuta orientale, in Siria, va "oltre l'immaginazione".

Lo ha detto alla Bbc il coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite, Panos Moumtzis, alla luce degli ultimi tre giorni di bombardamenti da parte delle forze governative in cui finora hanno perso la vita almeno 250 persone, inclusi 57 bambini e adolescenti.

Intervenendo in parlamento, il ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha da parte sua affermato che "la situazione in Siria peggiora notevolmente" e "se non ci saranno nuovi elementi ci dirigiamo verso un cataclisma umanitario".

Su questo "tema c'è urgenza assoluta - ha aggiunto - per questo, su richiesta del presidente (Emmanuel Macron), mi recherò nei prossimi giorni a Mosca e a Teheran", sostegni del regime di Bashar Al-Assad. "A mio parere il peggio è davanti a noi", ha avvertito il capo del Quai d'Orsay, deplorando che il "processo politico sia bloccato".

Neuer Inhalt Horizontal Line