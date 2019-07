Un ospedale in Siria è stato attaccato nelle ultime ore per la seconda volta in due mesi nel nord-ovest del paese da raid aerei attribuiti al governo e alla Russia. Lo riferisce l'Onu, in un comunicato.

La nota è firmata da Mark Cutts, il vice coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la guerra in Siria. Quest'ultimo afferma che l'Onu ha confermato l'attacco avvenuto ieri a Kfaronbol, tra le regioni di Hama e Idlib, in un raid aereo russo e governativo siriano. L'ospedale sotterraneo era stato già preso di mira lo scorso 5 maggio.

L'alto esponente dell'Onu precisa che le Nazioni Unite avevano condiviso con le parti belligeranti in Siria le coordinate geografiche degli ospedali e di altri obiettivi civili proprio per evitare che venissero colpiti.

In tutto, dice Cutts, dalla fine di aprile a oggi sono stati presi di mira 25 ospedali e 45 scuole nella regione di Idlib sotto il fuoco russo e governativo siriano.

Neuer Inhalt Horizontal Line