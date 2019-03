Scena di distruzione ad Aleppo (archivio). Oltre 15,5 milioni di persone su 18,2 non hanno tuttora accesso all'acqua pulita e a servizi igienico-sanitari in Siria.

In Siria, dopo 8 anni di guerra, quasi 12 milioni di persone allo stremo dipendono dagli umanitari: appello urgente ai donatori riuniti a Bruxelles per ridare un futuro ai siriani. Lo scrive in un comunicato l'organizzazione umanitaria Oxfam.

Oltre 15,5 milioni di persone su 18,2 non hanno accesso all'acqua pulita e a servizi igienico-sanitari: grazie alla campagna "Acqua che salva la vita" Oxfam porterà un aiuto concreto a oltre 100 mila uomini, donne e bambini che hanno perso tutto.

Alla vigilia dell'ottavo anniversario dall'inizio della crisi siriana, siamo di fronte a una delle più gravi emergenze umanitarie del secondo dopoguerra: oltre l'80% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, 11,7 milioni di persone in questo momento dipendono dagli aiuti umanitari per andare avanti un giorno dopo l'altro.

