La situazione in Siria "resta sotto controllo" e la Russia è in contatto sia con gli Stati Uniti che con la Turchia: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in una conferenza stampa al summit del G20 di Osaka.

"Manteniamo - ha spiegato Putin - un dialogo costante con i nostri partner americani, un buon contatto 'sul terreno' è stato stabilito per coordinare i nostri sforzi e le nostre azioni nella lotta al terrorismo". Putin ha quindi sottolineato di aver parlato con Trump "del coordinamento di queste azioni".

Putin ha discusso della situazione in Siria anche con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "In generale - ha affermato Putin - lavoriamo" con i turchi "quotidianamente, molto più da vicino che con la parte americana". "Siamo a conoscenza di tutti gli eventi che hanno luogo là - ha precisato il leader del Cremlino - e cerchiamo di monitorarli assieme".

