E' di 11 uccisi, tra militari e miliziani, il bilancio dei raid aerei israeliani compiuti nelle ultime ore nella zona di Damasco, in Siria, contro obiettivi iraniani, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).

In precedenza, fonti russe avevano parlato di 4 militari siriani uccisi. Mentre l'Ondus afferma che due soldati siriani sono stati uccisi assieme a nove miliziani non meglio precisati.

Secondo l'Osservatorio, si è trattato del raid più vasto e potente degli ultimi anni compiuto da Israele in Siria. Fonti russe avevano detto in precedenza che circa 30 missili israeliani sono stati intercettati e distrutti dal sistema difensivo siriano di fabbricazione russa.

Secondo l'Ondus, Israele ha colpito e distrutto diversi depositi di armi e installazioni militari iraniane e di Hezbollah nella zona dell'aeroporto internazionale di Damasco, a sud-est della capitale siriana. Non è possibile verificare in maniera indipendente le informazioni sul terreno.

