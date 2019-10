Convoglio di auto in fuga dalla città siriana di Ras al-Ain, bombardata dai turchi.

Almeno un giornalista straniero è stato ucciso oggi e altri sono rimasti feriti nei raid turchi sulla città siriana di Ras al-Ain, che avrebbero colpito un convoglio sul quale viaggiavano giornalisti stranieri. Lo riferiscono i media locali.

Non vi sono indicazioni certe sulla nazionalità del reporter. Secondo le fonti, il giornalista si trovava a bordo di un pulmino con altri colleghi stranieri non lontano dalla zona del fronte dell'offensiva turca. Circolano notizie di almeno altri due giornalisti stranieri uccisi nello stesso raid ma non vi sono conferme.

