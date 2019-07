Un "attacco terroristico" ha provocato oggi l'interruzione di un gasdotto in Siria, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa Sana.

La fonte non identifica il gruppo responsabile del sabotaggio, ma la regione in cui è avvenuto, nell'est della provincia di Homs, vede ancora la presenza di cellule dell'Isis in grado di attaccare distaccamenti militari e infrastrutture.

La conduttura presa di mira, tra il giacimento di Al Shaer e la fabbrica di gas di Ebla, trasporta normalmente 2,5 milioni di metri cubi di gas al giorno. Squadre di tecnici del ministero del Petrolio sono al lavoro per ripristinare il flusso, che dovrebbe essere riavviato nelle prossime ore.

Neuer Inhalt Horizontal Line