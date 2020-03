Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che sistemi di difesa missilistica Patriot sono stati dislocati in Turchia dalla Spagna, che aerei Awacs pattugliano i cieli e che unità navali dell'alleanza stanno arrivando nei porti turchi con maggiore frequenza.

La Nato sta esaminando i modi per aiutare la Turchia, impegnata in un conflitto armato con forze siriane e russe a Idlib, nel nordovest della Siria.

Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg a Zagabria, dove ha partecipato a una riunione dei ministri della difesa dei Paesi dell'Ue dedicata alla situazione in Siria e al confine greco-turco.

Citato dall'agenzia locale Hina, Stoltenberg ha affermato che sistemi di difesa missilistica Patriot sono stati dislocati in Turchia dalla Spagna, che aerei Awacs pattugliano i cieli e che unità navali della Nato stanno arrivando nei porti turchi con maggiore frequenza. "Serve una decisione comune per una sfida comune in Siria", ha detto Stoltenberg.

