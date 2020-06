Nuovo intervento in Siria di jet russi.

Tre raid aerei attributi all'aviazione russa si sono registrati nelle ultime ore nella Siria nord-occidentale.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui si tratta della prima serie di bombardamenti aerei attribuita alla Russia da quando tre mesi fa è entrata in vigore la tregua sulla regione contesa di Idlib.

La tregua era stata negoziata dalla Russia e dalla Turchia, rispettivamente alleate del governo di Damasco e delle milizie anti-regime. Tra queste si contano sigle del qaidismo siriano e straniero.

I raid avvenuti questa notte e nelle prime ore del giorno sono stati compiuti in zone tra le regioni di Idlib, Hama e Latakia, dove si registra la presenza di gruppi qaidisti.

