La situazione in Siria non avrà ripercussioni sulle forniture alla Turchia dei sistemi di difesa missilistici russi S-400: lo ha detto il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu rispondendo a una domanda dell'agenzia di stampa non governativa russa Interfax.

"Si tratta di due questioni separate", ha affermato il ministro. "Non possiamo cambiare la nostra posizione di principio o il nostro corso politico per un disaccordo con questo o quel Paese".

