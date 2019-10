L'avanzata delle truppe di terra turche entrate ieri sera nel nord-est della Siria per l'offensiva contro i curdi prosegue. Lo dice il ministero della Difesa di Ankara, senza fornire ulteriori dettagli sullo stato degli scontri o l'esatta posizione dei militari.

Secondo media del nord della Siria in contatto con fonti sulla linea del fronte, le forze militari turche e le milizie arabo-siriane filo-Ankara sono riuscite a sfondare le resistenze delle forze curdo-siriane a est dell'Eufrate, nelle località di Bir Ashiq, Hawi, Kassas, nel distretto frontaliero di Tall Abyad.

L'operazione militare in Siria "prosegue con successo secondo i piani", scrive in una nota il ministero della Difesa di Ankara, secondo cui "gli obiettivi prestabiliti sono stati conquistati" e l'offensiva è proseguita la scorsa "notte per via aerea e terrestre".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019