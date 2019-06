È morto oggi in seguito alle ferite riportate in guerra uno dei simboli della rivolta siriana anti-governativa del 2011 e poi diventato esponente di un gruppo di insorti armati: l'ex portiere della nazionale di calcio siriana under 21 Abdel Basset Sarut.

Ne danno notizia oggi i miliziani impegnati nelle battaglie in corso contro le forze di Damasco lungo la linea del fronte tra Hama e Idlib.

Originario di Homs, nella Siria centrale, il 27enne Sarut aveva animato i primi mesi di proteste pacifiche nella terza città siriana ed epicentro delle manifestazioni anti-regime. In seguito si era unito alla lotta armata ma era stato cacciato a nord di Homs nel 2014 dopo la caduta della città in mano governative. Da più parti chiamato come "il portiere della rivolta siriana", Sarut si era trasferito l'anno scorso in Turchia, ma era poi tornato nella regione di Idlib dove era finito per unirsi a un gruppo di insorti locali. È morto dopo esser stato ferito ieri nella regione tra Hama e Idlib.

