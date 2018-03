Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 17.47 06 marzo 2018 - 17:47

A Duma, nella regione assediata della Ghuta orientale, in Siria, "vivere nei sotterranei è diventata la norma", ha denunciato l'Unicef oggi a Ginevra.

Il personale dell'organizzazione umanitaria che ha potuto recasi ieri a Duma insieme al convoglio di aiuti ha riferito che la situazione è "travolgente. La paura è palpabile" e da quattro settimane, le famiglie vivono praticamente sempre nei sotterranei e in alcuni si accalcano fino a quasi 200 persone, ha dettagliato il portavoce dell'Unicef Christophe Boulierac.

Cibo, acqua potabile ed altri beni di prima necessità scarseggiano "in alcuni di questi sotterranei, le comunità hanno organizzato lezioni scolastiche per i bambini, quando possibile", ha aggiunto ricordando che il conflitto in Siria affligge bambini in tutto il Paese.

