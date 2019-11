KEYSTONE/US DEPARTMENT OF DEFENSE/BRANDEN BOURQUE /

500-600 soldati americani resteranno in Siria per contrastare l'Isis.

Il capo dello stato maggiore interforze Usa Mark Milley ha annunciato che 500-600 soldati americani resteranno in Siria per contrastare l'Isis. Non è chiaro se il numero includa i circa 200 che sono nel presidio di al-Tanf nella Siria meridionale.

Recentemente Donald Trump aveva approvato la presenza di truppe per difendere i campi petroliferi nella Siria orientale.

