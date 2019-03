KEYSTONE/AP U.S. Army/SPC. ZOE GARBARINO

Gli Usa stanno mettendo a punto piani che manterrebbero circa 1000 soldati in Siria, secondo il Wall Street Journal. Immagine d'archivio.

Gli Usa stanno mettendo a punto piani che manterrebbero circa 1000 soldati in Siria, quasi la metà del totale, dopo che tre mesi fa Donald Trump aveva ordinato il completo ritiro delle truppe. Lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti americani.

Per ora i colloqui tra Usa, Turchia, alleati europei e curdi non sono riusciti a garantire una zona di sicurezza nella Siria nordorientale. Ma il gen. Joseph Dunford, capo dello stato maggiore delle forze armate, ha smentito il quotidiano, definendo la notizia "non corretta dal punto di vista fattuale".

"Non ci sono stati cambiamenti al piano annunciato in febbraio e continuiamo ad attuare la decisione del presidente di ridurre le forze Usa ad una presenza residuale", ha dichiarato Dunford.

Neuer Inhalt Horizontal Line