Sisi ammette, Israele bombarda l'Isis nel Sinai

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha confermato che Israele sta aiutando l'Egitto a combattere l'Isis con raid aerei segreti nel Sinai.

L'ammissione, che conferma indiscrezioni del New York Times (Nyt) e di un media israeliano, è stata fatta in un'intervista che sarà trasmessa domenica dalla tv statunitense Cbs.

Come riferisce il sito dell'emittente, alla domanda se la cooperazione con l'ex-nemico Israele sia più stretta che mai, Sisi ha risposto "È corretto": "abbiamo un ampio spettro di cooperazione con gli israeliani".

L'anticipazione non aggiunge altro ma premette che in tal modo il presidente egiziano "ha confermato che i propri militari stanno lavorando con Israele contro i terroristi nel nord del Sinai".

La Cbs sottolinea che il governo egiziano ha chiesto inutilmente che l'intervista, in cui Sisi nega tra l'altro che in Egitto esistano detenuti politici e svicola sul massacro di Rabaa del 2013, non sia trasmessa.

