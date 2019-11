Sogni iberici per la società zurighese.

SIX, gruppo finanziario elvetico che controlla la borsa di Zurigo, presenta un'offerta pubblica di acquisto del valore di 3 miliardi di franchi per Bolsas y Mercados Españoles ("BME"), entità che controlla il mercato spagnolo.

Se l'operazione dovesse andare in porto nascerebbe il terzo fornitore in Europa di infrastrutture di mercati finanziari.

SIX propone di acquistare con mezzi liquidi il 100% del capitale azionario di BME, informa la società zurighese in un comunicato odierno. L'offerta valuta a 34 euro ciascuna azione di BME; per un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro, pari a circa 3,1 miliardi di franchi.

