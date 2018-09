Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sempre più impianti di risalita invernali offrono ai clienti tariffe flessibili e addirittura alcune stazioni sciistiche funzionano ora interamente senza prezzi fissi.

L'associazione Funivie Svizzere ha esaminato le offerte dei comprensori sciistici per il prossimo inverno.

Le stazioni che offrono tariffe flessibili, ad esempio sconti per prenotazioni anticipate online o prezzi basati sulle previsioni meteo sono sempre di più, indica Funivie Svizzere in una nota odierna. Un'ulteriore differenza di prezzo è la suddivisione tra alta e bassa stagione, oppure a seconda dell'affluenza prevista nel corso della settimana.

In alcune regioni i prezzi fissi sono addirittura scomparsi: è il caso, ad esempio, del comprensorio Andermatt-Sedrun (UR/GR), di Zermatt (VS) e St. Moritz in Alta Engadina (GR).

Secondo un sondaggio condotto dall'associazione su 50 piccole, medie e grandi stazioni sciistiche in Svizzera, i prezzi delle carte giornaliere o dei pass da 6 giorni aumenteranno in media dell'1,3% nel prossimo inverno. Un impianto di risalita su due ha invece deciso di mantenere i prezzi dell'anno scorso. Per quanto riguarda i comprensori che non utilizzano più il sistema del prezzo fisso, Funivie Svizzere indica che ora, in questo ambito, l'evoluzione a livello di tariffe perde il suo valore informativo.

L'associazione rileva inoltre che si consolida anche la tendenza a vendere gli skipass stagionali a prezzi più bassi, in base alla quantità di abbonamenti sottoscritti. In Ticino, tuttavia, l'iniziativa "Inverno in tasca" lanciata questa primavera non ha ottenuto l'effetto sperato.

Nella Svizzera occidentale, 30 stazioni sciistiche hanno aderito al progetto "Magic Pass", Saas-Fee (VS) ripropone la sua speciale "Wintercard" e anche nell'Oberland bernese sarà nuovamente disponibile per il prossimo inverno il "Top4-Skipass". Per l'associazione è però ancora troppo presto per valutare se queste offerte attirino più appassionati di sport invernali sulle piste da sci.

