Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 11.06 10 luglio 2018 - 11:06

I controllori del traffico aereo di Skyguide scenderanno in sciopero lunedì 23 luglio. L'agitazione concernerà in particolare il centro di controllo regionale di Ginevra e il locale aeroporto, ma anche quelli di Lugano, Berna, Sion, Emmen (LU) e Grenchen (SO).

Nel darne l'annuncio, il sindacato Skycontrol precisa che ci saranno perturbazioni per i viaggiatori. Anche il traffico nei cieli europei sarà toccato. L'astensione dai lavoro durerà quattro ore il primo giorno (6.00-12.00), otto il secondo (6.00-12.00 e 20.30-0.30) e 18 ore e 30 minuti i seguenti (6.00-0.30).

La controversia riguarda l'elaborazione di un contratto collettivo di lavoro (ccl). Ieri i membri del sindacato hanno bocciato con il 77,2% dei voti la ccl proposta da Skyguide definita una "farsa".

Due sono le rivendicazioni definite non negoziabili da Skycontrol: 125 giorni di riposo all'anno per i controllori del traffico aereo e un aumento salariale dell'1,8% per 3 anni.

Il sindacato deplora inoltre che la direzione preferisca "moltiplicare i quadri a spese dei controllori, il cui numero continua a diminuire anno dopo anno" e ciò malgrado il fatto che il traffico aereo che sorvola Ginevra sia in costante aumento.

