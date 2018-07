Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 13.32 13 luglio 2018 - 13:32

Skyguide si è rivolta alla Chambre des relations collectives de travail (CRCT) del canton Ginevra per trovare un accordo nel conflitto che l'oppone al sindacato dei controllori di volo Skycontrol. Lo sciopero, previsto per il 23 luglio, è sospeso.

Skyguide si è rivolta alla Chambre des relations collectives de travail (CRCT) del canton Ginevra per trovare un accordo nel conflitto che l'oppone al sindacato dei controllori di volo Skycontrol. Lo sciopero, previsto per il 23 luglio, è sospeso.

Skyguide e il sindacato inizieranno i negoziati martedì, ha indicato Skycontrol, confermando una notizia pubblicata dal quotidiano Le Temps. Le parti non potranno rilasciare informazioni e dovranno rinunciare a qualsiasi misura di lotta durante tutta la procedura di conciliazione.

Skycontrol respinge il nuovo Contratto collettivo di lavoro (CCT) proposto dall'impresa e firmato da tre altri sindacati. A suo avviso alcune rivendicazioni non sono negoziabili: ad esempio i 125 giorni di riposo annuali per i controllori di volo e l'aumento annuo dei salari dell'1,8% per tre anni a partire dal 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line