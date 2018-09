Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 17.10 20 settembre 2018 - 17:10

Il fallimento della compagnia aerea Skywork ha pesanti ripercussioni anche sull'aeroporto di Berna-Belp: la società di gestione dello scalo si vede costretta a ridurre l'organico, tagliando una decina di posti di lavoro su 89.

Inoltre, viene introdotto il lavoro ridotto e sospesi i progetti di investimento. La bancarotta del vettore regionale ha sorpreso i responsabili della società Flughafen Bern come tutti gli altri partner commerciali, si legge in comunicato odierno. L'azienda aveva un piano d'emergenza per questi casi, ma gli ultimi contatti con i vertici della compagnia non facevano pensare che il pericolo fosse acuto. Invece è avvenuto il grounding, il 29 agosto.

"Me ne rammarico molto: per l'aeroporto, che subisce una perdita di milioni di franchi a causa di fatture non pagate, per i cittadini del canton Berna, per i passeggeri e anche personalmente come azionista di Skywork", afferma Beat Brechbühl, presidente del consiglio di amministrazione (Cda) di Flughafen Bern, citato nella nota. "L'era delle compagnie basate a Berna è giunta al termine e questo nonostante anni di sostegno da parte dell'aeroporto e dei suoi azionisti".

Per far fronte alla perdita del suo principale cliente la società ha deciso diverse misure, volte in primo luogo a garantire la liquidità. Innanzitutto vengono sospesi gli investimenti, a partire dal progetto di ampliamento. Saranno poi tagliati circa 10 impieghi: vi saranno anche cinque licenziamenti. Sarà inoltre introdotta la disoccupazione parziale in alcuni comparti. Il Cda ha poi adottato altri non specificati provvedimenti nell'ottica di una riduzione dei costi.

Neuer Inhalt Horizontal Line