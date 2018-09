Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 15.48 13 settembre 2018 - 15:48

Avviare una causa legale sarebbe troppo caro: la Federazione svizzera di viaggi (FSV) rinuncia a trascinare in tribunale i vertici di SkyWork, la compagnia regionale bernese che per giorni ha continuato a vendere biglietti nonostante prevedesse il grounding.

Neppure l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), che era al corrente del dissesto finanziario ma non ha tolto la licenza d'esercizio, sarà scomodato. "Abbiamo valutato l'opportunità di avviare una vertenza amministrativa con l'UFAC e una causa di responsabilità contro la dirigenza di SkyWork", ha affermato il direttore dell'associazione delle agenzie di viaggio, Walter Kunz, in una conferenza stampa a Zurigo. "Perché entrambi, UFAC e SkyWork, sapevano già il lunedì che gli aerei dell'aviolinea sarebbero rimasti a terra mercoledì sera, dopo il rientro della squadra dello Young Boys", ha aggiunto, riferendosi rispettivamente al 27 e al 29 luglio.

La comunicazione del grounding era giunta solo mercoledì in tarda serata. La compagnia - questo il sospetto - avrebbe fatto finta di nulla per giorni, pur sapendo che avrebbe interrotto l'attività, con l'obiettivo di evitare lo smacco di un YB bloccato a Zagabria. Come noto i calciatori - qualificatisi la sera del martedì per la prima volta nella Champions League grazie a una vittoria 2:1 fuori casa contro la Dinamo Zagabria - erano statI accolti il pomeriggio proprio di quel mercoledì all'aeroporto di Berna-Belp da centinaia di tifosi. L'ultimo volo, proveniente da Amburgo (D), era poi atterrato la sera stessa alle 22.20.

