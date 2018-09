Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 settembre 2018 - 21:53

Sette mesi dopo l'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak, ucciso assieme alla sua compagna, è arrivata una prima svolta nelle indagini con l'arresto del presunto sicario e dei suoi complici al termine di una vasta operazione.

Un vero e proprio raid, scattato alle 4 del mattino, in tre località diverse, che ha portato all'arresto anche di un ex poliziotto. Resta ora da chiarire chi furono i mandanti del brutale assassinio della giovane coppia e se ci siano legami con il lavoro del cronista, che indagava da tempo sulla 'ndrangheta in Slovacchia. La polizia e i magistrati coinvolti nell'indagine si trincerano dietro il più stretto riserbo.

E per ora le uniche indiscrezioni sono quelle trapelate sui media, secondo cui tra gli otto arrestati ci sarebbe anche un ex investigatore della polizia. Si tratterebbe di Tomas S., che in passato aveva seguito un corso speciale per le guardie del corpo d'élite all'Agenzia europea per la sicurezza (Esa) in Polonia. Insieme a lui è stato arrestato anche suo cugino, l'ex soldato Miroslav M..

Il raid scattato all'alba, è durato l'intera giornata coinvolgendo tre località della città di Kolarovo nel sud della Slovacchia, a 50 chilometri da Velka Maca, il comune dove Kuciak e Martina Kusnirova sono morti a colpi di pistola nella loro casa il 21 febbraio. Kuciak scriveva sulle operazioni della 'ndrangheta nell'est della Slovacchia e sui contatti tra la malavita italiana e il governo dell'ex premier Robert Fico. La vicenda ha creato un terremoto politico in Slovacchia costringendo alle dimissioni il ministro dell'interno Robert Kalinak, il presidente della polizia Tibor Gaspar e poi lo stesso Fico.

