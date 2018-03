Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

2 marzo 2018 - 20:56

Manifestazione in memoria di Jan Kuciak

Decine di migliaia di persone sono scese in strada oggi in Slovacchia per ricordare il giornalista Jan Kuciak, ucciso con la fidanzata nei giorni scorsi.

Nella capitale Bratislava, il presidente Andrej Kiska ha chiesto alle 20 mila persone che si erano radunate di osservare un minuto di silenzio. Altri cortei si sono svolti in circa 25 città del Paese, ma anche a Londra, Parigi e Bruxelles.

Nei cortei è apparsa la foto del reporter 27enne, che indagava sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Slovacchia, e sono stati gridati slogan come "Sono arrabbiato", "Mafia fuori dal mio paese", "Un attacco ai giornalisti è uguale ad un attacco a tutti noi".

A Bratislava, dopo una marcia pacifica, c'è stato un raduno di fronte al palazzo sede del governo, e sono state chieste le dimissioni del premier Robert Fico.

