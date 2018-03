Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 marzo 2018 20.34 03 marzo 2018 - 20:34

Centinaia di persone hanno partecipato oggi a Stiavnik, nel nordovest della Slovacchia, ai funerali di Jan Kuciak, il giornalista 27enne ucciso la scorsa settimana insieme con la sua compagna.

Le esequie sono state introdotte da una messa celebrata dall'arcivescovo di Bratislava Stanislav Zvolensky. ''Considero l'attacco contro il giornalista un attacco contro la libertà. Cercare e scrivere la verità è un servizio ingrato. Quello che ha toccato la sua vita ha toccato la libertà della Slovacchia. Non possiamo permettere una cosa del genere'', ha detto l'arcivescovo.

Erano presenti anche i colleghi di Kuciak del sito Aktuality.sk, dove la vittima scriveva da tre anni. Il caporedattore Peter Bardy ha espresso la determinazione dei giornalisti nel portare avanti il ''First Draft'', l'articolo incompiuto di Kuciak sulle attività della 'ndrangheta in Slovacchia e sui legami della criminalità organizzata italiana con personalità della scena politica slovacca. Bardy ha anche reso noto di voler mettere insieme un team internazionale di giornalisti investigativi per sviluppare i temi del giornalista defunto.

La compagna di Kuciak, Martina Kusnirova, è stata sepolta ieri a Gregorovce, nell'est del paese. Entrambi indossavano vestiti nuziali. Volevano sposarsi a maggio.

